Il fait demi-tour avant de frapper: ce jeune joueur américain régale avec un drôle de penalty (vidéo)

Les U19 du FC Dallas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la MLS Next Cup. Le tout grâce, notamment, à un tir au but de Manny Martinez, qui a tenté et réussi une manœuvre pour le moins étonnante, prenant le gardien par surprise.

Prêt à frapper, il a fait mine de faire demi-tour pour se reconcentrer, avant de foncer vers le ballon et d'envoyer une frappe puissante. Le gardien a bien failli mettre à mal sa stratégie, mais il n'a finalement pu qu'effleurer le ballon, qui a fini au fond de ses filets.

Encore une tentative originale !