Il fallait l'oser: le jeune Endrick marque avec le Brésil et imite une célébration culte de Lionel Messi

Les Brésiliens ont d'abord pris les devants par Andreas Pereira (1-0, 5e) et Gabriel Martinelli (2-0, 54e). Les Mexicains sont revenus, d'abord grâce à Julián Quiñones (2-1, 73e) puis Guillermo Martínez, qui a bien cru éviter la défaite en marquant à la deuxième minute du temps additionnel (2-2, 90e+2).

Mais Endrick a surgi à la 96e minute pour donner la victoire aux Brésiliens, qui joueront un dernier match test mercredi contre les Etats-Unis avant le début de la Copa America (20 juin-14 juillet). Neymar, opéré d'un genou en novembre 2023 et toujours à l'arrêt, ne sera pas du voyage. La Colombie s'est imposée 1-5 face aux Etats-Unis, à Landover, non loin de Washington. Les deux équipes joueront le tournoi continental organisé aux Etats-Unis, et les Cafeteros se sont donné un surplus de confiance en s'imposant grâce à des buts d'Arias (6), Borré (19), Rios Montoya (77), Carrascal (85) et Quintero (87).