Il l'avait vu pendant le confinement: une escort girl transgenre fait chanter un joueur anglais et lui soutire 35.000 euros

Le journal anglais The Sun nous relate ce samedi l'histoire d'un chantage incroyable. Un joueur anglais, qui porte les couleurs de l'équipe nationale mais dont l'identité n'a pas été révélée, a en effet été victime d'une opération trompeuse, mise sur pied par une escort girl.

En plein confinement, ce joueur avait visiblement besoin de câlins. Il s'est rendu sur un site proposant les services d'escort girls. Tombé sous le charme de l'une d'entre elles, le joueur a organisé plusieurs rendez-vous intimes, obtenant notamment des faveurs sexuelles dans un appartement loué par ses soins. Alors qu'il exigeait une totale discrétion, la jeune femme l'a photographié et enregistré à son insu. Elle lui a aussi annoncé qu'elle était en réalité transgenre et menacé de tout dévoiler au monde s'il ne la payait pas davantage.

Paniqué, le joueur a payé 35.000 euros. Mais la jeune femme, continuant à brandir la menace, en voulait toujours plus. Le joueur a donc porté plainte auprès de la police, qui prend très au sérieux les affaires de chantage. Problème: dans la panique, par peur que son histoire ne se répande et que son nom ne circule, il a refusé de témoigner, en livrant notamment ses SMS et ses virements bancaires. L'affaire a donc été classée sans suite, mais le chantage, lui, pourrait dès lors continuer.