Le club de Santos CONTESTE le record de Messi: il lui manquerait... 448 buts pour égaler Pelé

Le club brésilien de Santos, où a évolué Pelé pendant la majorité de sa carrière, n'accepte pas que l'on accorde le record de buts dans un même club à Lionel Messi. Selon eux, l'Argentin en serait encore loin.

Depuis la semaine dernière, Lionel Messi est l'unique détenteur du record de buts inscrits dans un même club. L'Argentin a inscrit 644 buts, un de plus que Pelé, qui avait marqué le club de Santos et le football mondial par le passé. Le Brésilien avait d'ailleurs immédiatement félicité son homologue du Barça.

Mais selon le club brésilien, ce record ne tient pas. Dans un message posté sur Twitter, Santos revendique toujours que ce record continue à appartenir, pour un certain temps, à Pelé. "Dans les comptes de la presse spécialisée, le Roi du football a marqué 643 buts en compétition alors que les 448 buts marqués en matches et compétitions amicales ont été ostracisés, comme s’ils avaient moins de valeur", dénonce le club brésilien. Il manquerait donc 448 buts à Messi pour l'égaler. "L’argument de certains analystes est qu’un grand nombre de ces 448 buts marqués lors de matches amicaux ont été inscrits contre des adversaires faibles, tels que des équipes petites ou régionales. Malgré cela, les matches ont été joués en uniforme officiel, avec les règles officielles du jeu et avec une feuille de score", poursuit d'ailleurs le club brésilien.

Pour eux, l'argument des buts en matchs officiels reste donc invalidé. "La prise en compte d’attributs subjectifs, comme la faiblesse des opposants, n’est pas idéale pour compiler des données statistiques. Les chiffres sont absolus. Un but contre le Transvaal (club du Suriname) a la même valeur qu’un but marqué au Real Madrid, dans le Santiago Bernabéu", écrit le club brésilien.

Une sortie surprenante qui confirme que Santos fera tout pour préserver sa légende de toujours. Alors que Pelé lui-même a salué Messi sur les réseaux sociaux.