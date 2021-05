La renaissance de Christian Benteke: le Diable Rouge marque un but après 120 secondes (vidéo)

Christian Benteke est en train de retrouver ses sensations. Frappé par les blessures ces dernières saisons, il ne parvenait plus à montrer ses qualités de buteur. Mais cela change cette saison et le joueur de 30 ans a inscrit ce samedi son septième but de la saison en Premier League.

Le Diable Rouge a ouvert le score contre Sheffield après à peine 120 secondes de jeu. Une fameuse entrée en matière et une bonne saison avant de jouer, sans doute, l'Euro 2020 ! L'autre Belge du club, Michy Batshuayi, est lui cantonné à un rôle de réserviste.