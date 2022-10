Il n'a pas fini de Zlataner: Ibrahimovic, 41 ans, "a encore envie de jouer et de revenir au top"

Zlatan Ibrahimovic est increvable. Alors qu'il subit une très grave blessure en fin de saison dernière, à 40 ans et avec un dernier titre de champion d'Italie récupéré avec l'AC Milan, tout le monde aurait pu penser que le "Z" arrêterait sa magnifique carrière par la grande porte.

Mais "Ibra" est imprévisible : à 41 balais, l'attaquant suédois, qui pourrait revenir début janvier 2023, veut encore jouer et marquer de buts. "Tant que je me sentirai au niveau, je continuerai à jouer au football. J’ai beaucoup de passion pour ce sport, même si actuellement, je traverse une période particulière", explique-t-il. Et malgré son âge avancé pour un footballeur professionnel, Zlatan espère pouvoir retrouver son meilleur niveau rapidement.

"J’ai 41 ans et je vais tout faire pour revenir au meilleur de ma forme. J’ai encore envie de jouer et je ne veux avoir aucun regret à la fin de ma carrière, car je sais très bien que lorsque j'arrêterai, le football me manquera".