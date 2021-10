Pas de pass, pas de match: Le président brésilien Jair Bolsonaro recalé à l'entrée d'un stade (vidéo)

Jair Bolsonaro n'a pas apprécié ce qu'il a vécu ce weekend. Et pour cause, le Président brésilien a été privé de stade lors d'un match de son club préféré, le Santos. La raison est simple: le pass sanitaire y est obligatoire et lui n'en avait pas sur lui.

Interrogé par la télévision à ce sujet, Bolsonaro n'a pas caché sa colère. "?Pourquoi une carte, un passeport de vaccination ? Je voulais juste voir le match de Santos. Pas possible qu'ils m’ont dit. Vous devez être vacciné. Pourquoi ? J’ai plus d'anticorps que quiconque a pris le vaccin...", a-t-il lancé.

Le pass sanitaire est en place à Sao Paulo, ce qui explique la décision des stewards de Santos. Le Président sait maintenant à quoi s'en tenir.