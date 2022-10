Il ne manquera pas grand-chose: Cristiano Ronaldo pourrait revenir à United dès lundi (vidéo)

La saga Cristiano Ronaldo continue de rebondir. Hier, Erik Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, confirmait que le Portugais avait bien refusé de monter au jeu contre Tottenham, provoquant sa mise à l'écart du groupe pro, notamment en vue du match de ce soir contre Chelsea.

S'il s'entraîne actuellement seul et loin du groupe pro, Ronaldo pourrait cependant revenir très vite sur les terrains. Son coach a en effet confirmé que le but n'était pas de l'éloigner des terrains pendant un long moment, que du contraire. "Je compte toujours sur lui pour le reste de la saison, il reste un élément important", a lancé le Néerlandais Erik Ten Hag en conférence de presse. "C'est une sanction. Il s'entraîne pour rester en forme en vue du match contre le Sheriff (prévu jeudi, ndlr). Lundi, nous parlerons avec lui, mais je ne pense pas que nous prolongerons sa mise à l'écart, mon but n'est pas de me passer de lui. Je veux qu'il soit dans le groupe et qu'il soit impliqué, parce qu'il a un impact", a-t-il poursuivi.

On pourrait donc revoir Cristiano Ronaldo à l'entraînement collectif à partir de lundi, ou peut-être mardi.