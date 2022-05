Il ne veut pas lâcher sa première voiture: l'anecdote étonnante sur N'Golo Kanté révélée par un coéquipier

Les voitures peuvent parfois avoir une valeur sentimentale supérieure à ce que l'on peut penser. À en croire Antonio Rudiger, la voiture de Kanté a une signification toute particulière pour lui.

Alors qu'il se prépare à rejoindre le Real Madrid, le futur ex-défenseur de Chelsea a souhaité écrire une lettre aux fans des Blues pour les remercier des belles années passées sous le maillot du club londonien. A l'intérieur de l'écrit, l'Allemand a inséré une petite anecdote sur son ex-équipier, N'Golo Kanté.

"Cela fait des années qu'il a la même voiture, et on s'amusait tous à lui dire de changer !", explique-t-il. Kanté, depuis son arrivée en Angleterre en 2015, roule avec une Mini Cooper blanche. Et visiblement ça rendait fous ses coéquipiers.



"On lui disait sans cesse de changer, il répondait oui, mais tu savais très bien qu'il allait encore se ramener à l'entraînement avec cette voiture pendant les 10 prochaines années !"

Rudiger expliquera finalement la raison : "Pour lui, lorsqu'il a acheté cette voiture, ça avait une valeur sentimentale, ça montrait d'où il venait. Il ne veut pas changer, car ça lui rappelle le chemin parcouru".