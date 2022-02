Le PSG est prêt à faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé du monde: il gagnerait 2 euros... par seconde

La prestation éblouissante de Kylian Mbappé mardi soir en Ligue des Champions face au Real Madrid a rappelé au monde, si besoin en était, que le joueur de 23 ans fait partie des meilleurs du monde.

C'est la raison pour laquelle les dirigeants du PSG ne veulent surtout pas perdre leur attaquant star qui arrive en fin de contrat en juin. Selon les rumeurs, Mbappé aurait un accord tacite avec le Real Madrid afin de rejoindre les Madrilènes gratuitement l'été prochain. Il incarnerait la nouvelle génération de l'équipe la plus titrée sur la scène européenne qui devrait inaugurer son nouveau stade ultramoderne durant ce même été 2022.

Afin de conserver son joyau le plus longtemps possible et le convaincre de prolonger, le journal The Independant rapporte que les dirigeants qataris seraient prêts à offrir un salaire d'un million de Livres (1,2 millions d'euros) par semaine au Français. Ce contrat ferait du natif de Bondy le joueur le mieux payé de la planète avec près de 63 millions d'euros annuels. Un montant astronomique qui revient à gagner 1,98 euros par seconde.

Si jamais le champion du monde décide malgré tout de rejoindre le Real Madrid (le club de ses rêves), il ne serait pas trop mal loti non plus. Les rumeurs évoquent que les dirigeants madrilènes ont promis un salaire de 50 millions d'euros annuels au Français s'il les rejoignait.