Il roulait à 140 km/h dans une zone limitée à 60: Christian Benteke lourdement condamné en Angleterre

Christian Benteke va devoir trouver une solution pour rejoindre le camp d'entraînement de son club de Crystal Palace dans les prochains mois. Le Diable Rouge vient d'être lourdement sanctionné pour de multiples excès de vitesse.

Alors qu'il préparait le choc entre la Russie et la Belgique, Christian Benteke a pris connaissance de l'énorme sanction que lui a infligé le tribunal de Lavender Hill, en Angleterre. La magistrate Pamelo Stokes a en effet décidé de condamner l'attaquant de 28 ans à une amende de 3246€ et à un retrait de permis d'un an.

La faute à trois excès de vitesse importants, constatés ces derniers mois. Au volant de sa Bentley, le Diable Rouge a atteint les 129 km/h dans une zone limitée à 80. Il a aussi dépassé les 140 km/h dans une zone 60 et atteint les 103 km/h dans une zone 50. Le tout en 6 mois.

Son avocat a bien tenté de le défendre, mais il n'a pu empêcher la condamnation du joueur. Voilà qui devrait être dissuasif !