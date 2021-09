L'astuce du siècle: ce joueur d'Ipswich trompe le gardien avec un coup de GÉNIE (vidéo)

Ipswich peut remercier Macaulay Bonne. L'attaquant a réussi un coup de génie lors d'une rencontre opposant son club à Sheffield Wednesday. Il a en effet offert une égalisation dans les derniers instants de la partie.

Pour ce faire, il a fait preuve d'une grande malice. Caché derrière le gardien, il a attendu que ce dernier place le ballon au sol pour le lui voler. La construction amène finalement au but et Ipswich arrache un point miraculeux. Le but de la semaine, aucun doute là-dessus.