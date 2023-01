Il tremble d'excitation en rencontrant Cristiano Ronaldo: la réaction magique d'un jeune joueur du Real Madrid (vidéo)

Le Real Madrid est présent en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d'Espagne. Dimanche, ils affronteront le Barça dans un Clasico très attendu. Mais avant cela, Cristiano Ronaldo est venu rendre visite aux joueurs de son ancien club, lui qui vit désormais en Arabie Saoudite.

L'occasion de rencontrer les jeunes promesses de Madrid, dont un certain Rodrygo. Le Brésilien, très ému et excité, n'a pas caché sa joie de rencontrer son idole. Il est même apparu en train de trembler à ses côtés, un mélange d'excitation et de stress, juste après un court échange avec CR7. "J'ai rencontré ma plus grande idole", a posté Rodrygo sur Instagram avec une belle photo en compagnie de l'ancienne icône du Bernabeu.