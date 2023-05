Il like une vidéo... qui allume Mbappé: hors de contrôle, Neymar enchaîne les boulettes sur les réseaux sociaux

Le terme "saison" est utilisé en parlant de sport, mais il peut également être utilisé en parlant de séries humoristiques au cinéma. Le PSG brouille de plus en plus la frontière entre le sport et la comédie, tant les polémiques se suivent et se ressemblent. Elles prêtent à rire, sauf les supporters parisiens qui n'en peuvent plus. Lire aussi Protestations des supporters: le PSG renforce la sécurité devant le domicile de ses joueurs et à son centre d'entraînement Cette fois, c'est Neymar qui s'est lâché en aimant une vidéo critiquant Mbappé. Un influenceur nommé FuiCLEAR s'est est vivement pris à l'attaquant français dans une vidéo postée sur Instagram. Il commence sa diatribe en expliquant que le PSG est "la pire version des dernières années", car ils "ont renouvelé leur prince (Mbappé) pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l'élimination en Ligue des Champions." Fans, dirigeants... Tout le monde y passe

Ce fan de sport s'attaque ensuite aux supporters du club parisien :"Mbappé pense qu'il est Dieu maintenant. Donc les supporters du PSG continuent de lui vouer un culte et veulent que Messi et Neymar partent pour qu'il soit plus heureux [...] L'attitude des fans est petite, celle de la direction est minuscule." La direction, jugée incompétente, en prend également pour son grade :"Ce club n'a rien gagné au niveau international, ils sont seulement allés une fois en finale [de Ligue des Champions], grâce à Neymar. Ils avaient la possibilité de faire quelque chose de bien avec Messi et Neymar mais à la place ils ont fait cette équipe horrible autour de Mbappé parce que la direction ne sait pas travailler." L'influenceur ne comprend pas pourquoi "au lieu de protester contre la direction horrible, les supporters continuent de protester contre Messi et Neymar." Pas une première, mais une dernière ?