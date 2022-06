Il y détruit Manchester United: Paul Pogba va dévoiler son futur club dans une série documentaire (vidéo)

Manchester United attend sans doute fébrilement la sortie de la série documentaire de Pogba, The Pogmentary. Cette dernière, diffusée sur Amazon Prime dès demain sous la forme de 5 épisodes de 30 minutes, revient sur la situation du joueur français, qui va quitter Manchester United libre cet été. Selon les informations des médias italiens, il pourrait y annoncer un retour à la Juventus, alors que les réalisateurs confirment qu'une annonce est intégrée dans le documentaire.

Hier, certains médias ont eu accès aux premières images. On y découvre Paul Pogba en train de fustiger l'attitude de Manchester United au moment de recevoir une offre de prolongation. "Ils veulent absolument que tu restes. Pour moi, l'offre ne reflète pas cela. Je leur ai dit: ‘Si vous voulez qu'il reste, ne faites pas cette offre’. Je vais leur faire comprendre que s'ils veulent vraiment que tu restes et qu'ils veulent construire un projet autour de toi, cette fois ils doivent agir différemment et mettre l'argent sur la table", lance Mino Raiola, son agent décédé en avril, dans ces images. "Ils bluffent", répond Pogba.

Le Français va alors tacler frontalement le club anglais, qui lui a fait deux offres fermes. "Comment pouvez-vous dire à un joueur que vous le voulez absolument et ne rien lui offrir? Je n’ai jamais vu ça", regrette le joueur des Bleus, qui avait alors reçu une offre supérieure à 340.000 euros par semaine. "Mon processus de réflexion est de montrer à Manchester qu'ils ont fait une erreur en attendant de me proposer un contrat, confie le joueur. Et pour montrer aux autres clubs que Manchester a fait une erreur en ne m'offrant pas de contrat", a conclu le Français.