Il y sera: blessé, Sadio Mané est sélectionné pour la Coupe du monde avec le Sénégal

Sadio Mané, meilleur joueur africain et deuxième du Ballon d'or 2022, figure sur la liste du Sénégal pour le Mondial 2022 présentée vendredi à Dakar par le sélectionneur Aliou Cissé, malgré la récente blessure qui compromet ses chances de jouer.

La participation de l'attaquant star des Lions de la Teranga est mise en doute depuis qu'il est sorti, touché au péroné, à la 21ème minute lors du match de championnat allemand avec son club, le Bayern Munich, contre le Werder Brême (6-1) mardi soir.

"Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich, après il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui est qu'il n'y a pas d'opération, ça déjà c'est une très très très bonne nouvelle", a déclaré Aliou Cissé, son sélectionneur.

"Après, comme je vous le dis, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. À partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est une situation qu'on a déjà connue, avec Ismaila Sarr à la CAN, on a su bien la gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer à suivre sa blessure, en espérant en tout cas d'ici deux semaines ou trois semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas on se donnera tous les moyens nécessaires pour récupérer Sadio Mané", a-t-il ajouté.

Le Sénégal a été versé dans le groupe A au Qatar avec le pays-hôte mais aussi les Pays-Bas et l'Équateur. Les Sénégalais entameront leur tournoi contre les Pays-Bas le 21 novembre.