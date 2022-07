Ils l'ont pris pour l'auteur d'une fusillade: Tiémoué Bakayoko s'insurge après l'énorme erreur de policiers milanais (vidéos)

C'est l'une des images qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La police milanaise, au début du mois de juillet, a procédé à un contrôle très musclé sur Tiémoué Bakayoko. Le joueur a été arrêté, fusil pointé vers son passager en prime, avant de subir une fouille impressionnante. La police a arrêté le contrôle dès qu'ils ont reconnu qu'il s'agissait bien de l'international français.

La police milanaise a reconnu son erreur, évoquant qu'il avait été confondu avec l'auteur d'une fusillade proche du lieu de son interpellation, alors qu'il correspondait au signalement effectué. Mais ils avaient affirmé avoir respecté à la lettre les règles en vigueur. C'est ce qu'a dénoncé le joueur dans une vidéo postée sur son compte Instagram, dénonçant une intervention totalement disproportionnée.

"L'erreur est humaine, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie utilisées me posent problème. Je trouve que c'est allé plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas fait tout simplement un contrôle digne de ce nom? En demandant les papiers du véhicule, en communiquant tout simplement", lance-t-il face caméra, avant d'évoquer d'autres épisodes, qui n'ont pas été filmés. "Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout, précise le milieu de terrain. C'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Ils ont clairement mis nos vies en danger, peu importe les raisons qui les ont poussées à faire ça. C'est une erreur, sachant qu'il n'y avait aucune certitude sur les suspects appréhendés", a dénoncé le Français.