Ils ont envahi des bâtiments avec le maillot du Brésil: la fédération flingue les fidèles de Jair Bolsonaro après l'insurrection

L'insurrection au Brésil a marqué l'actualité politique de ces derniers jours. De nombreux supporters de Jair Bolsonaro ont visé des lieux de pouvoir, les vandalisant pour protester contre le résultat de l'élection présidentielle, remportée par Lula. Ces scènes font le tour du monde et dérangent profondément la fédération brésilienne de football.

En effet, cette dernière n'a pas apprécié que de nombreux participants portent un maillot de l'équipe nationale, refusant d'être associée à ces actes. "?Le maillot de l'équipe nationale brésilienne symbolise la joie de notre peuple. C'est se réjouir, aimer et vibrer pour le pays. C'est s'unir, et non se séparer. La CBF est une entité non partisane et démocratique. Nous regrettons profondément le fait que notre symbole soit utilisé pour des actes de vandalisme, et antidémocratiques", lance d'ailleurs la fédération dans un communiqué, prenant ses distances avec les événements.