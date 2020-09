Ils ont invité des filles en dépit des règles sanitaires: ces deux joueurs anglais sont EXCLUS de la sélection (vidéo)

Le sélectionneur Gareth Southgate a annoncé lundi que le milieu offensif Phil Foden et l'attaquant Mason Greenwood avaient été exclus de la sélection anglaise qui affrontera le Danemark mardi en Ligue des Nations, pour avoir enfreint les mesures anti-Covid.

"Malheureusement, ce matin, on m'a appris que deux garçons ont enfreint les directives sur la bulle (destinées à isoler le groupe pour le protéger du nouveau coronavirus)", a expliqué Southgate lors d'une conférence de presse, au sujet de Foden et Greenwood qui avaient connu leur première sélection samedi. "On a dû décider très vite qu'ils ne pourraient avoir de contact avec le reste de l'équipe, qu'ils n'iraient pas à l'entraînement, et ils vont devoir rentrer en Angleterre séparément".



Selon la presse islandaise, après le match remporté (1-0) samedi à Reykjavik, les deux joueurs de Manchester, Foden à City et Greenwood à United, avaient reçu la visite de deux Islandaises dans l'hôtel de l'équipe. Des images des deux joueurs, prises par ces jeunes femmes, avaient circulé sur les réseaux sociaux.



Les règles mises en place par les autorités britanniques et islandaises prévoyaient pourtant que la délégation anglaise ne quitterait pas son hôtel et ne rencontrerait aucune personne étrangère au groupe, à l'exception du match. "On est encore en train d'étudier les faits, je dois encore voir les détails, mais il est sûr qu'il y a eu une violation des directives que nous avions pris beaucoup de temps pour mettre en place et que l'équipe avait suivi à la lettre", a déploré le coach, qui a souligné que joueurs et staff avaient été testés quatre fois depuis le début du rassemblement. "De ce point de vue, nous n'avions pas d'autre choix" que de renvoyer les joueurs chez eux, où ils devront s'isoler 14 jours.

Southgate a cependant assuré que la rencontre entre les deux jeunes femmes et ses joueurs avait eu lieu en dehors de la zone de l'hôtel occupée par l'équipe et que "personne d'autre n'avait été en contact avec les deux joueurs, ni au petit déjeuner, ni à l'entraînement". Tout en qualifiant ses joueurs de "naïfs", Southgate leur a refusé la circonstance atténuante de l'âge, 18 et 20 ans. "Je suis père de jeunes adultes, je sais qu'ils font parfois des erreurs", a-t-il expliqué et les deux joueurs "ont admis leur responsabilité et présenté des excuses". Mais "toutes les tranches d'âge ont la responsabilité de ne pas propager le virus, donc on ne prend pas ça à la légère", a-t-il martelé.