Ils se sont simplement allongés: voici l'action la plus bizarre de l'année, en Afrique du Sud (vidéo)

Chacun sa culture du football.

Comme le rapportent nos confrères de SoFoot, une action bien particulière a eu lieu récemment lors d'un match amical de football en Afrique du Sud. Actuellement, les "Philly's Games" se jouent en Afrique du Sud. Ce tournoi amical, disputé par des équipes amateures du pays, permet notamment aux habitants des petits villages d'avoir accès à du football gratuitement.

Un petit détail seulement : lors de ces matchs, le Kasi football est appliqué. Ce style de jeu typiquement sud-africain est fait notamment de beaucoup de dribbles et de mise en scène. Et en voici une fameuse.

Alors que les équipes d'Isithembiso et Phanda s'affrontaient lors d'un match retour, les joueurs de la première équipe citée ont tout simplement décidé de s'allonger et de laisser un joueur de l'équipe adverse aller marquer un but.

Pourquoi dont ? En fait, Isithembiso menait largement sur l'ensemble des deux rencontres et ont donc décidé de laisser leurs adversaires marquer, pour l'honneur, ce qui fait partie du style Kasi football.

En Afrique du Sud, ça n'est visiblement pas plus humiliant que ça.