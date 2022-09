Incroyable histoire en France: un joueur privé de transfert pour un retard de 32 secondes

Lucas Da Cunha est resté à Nice cet été. Mais le joueur aurait pu, et même dû s'engager à Lorient dans les toutes dernières minutes du mercato, qui s'est achevé jeudi passé. Mais une énorme boulette du club acheteur a fait capoter l'affaire, le document final actant le transfert ayant été envoyé 32 secondes en retard.

C'est Frederic Guerra, l'agent de Da Cunha, qui a révélé cette incroyable histoire. "22h57 le contrat arrive à Nice. En trois minutes, il faut l’imprimer, le signer, le scanner, l’envoyer à Lorient qui doit le retourner à la Ligue au plus tard à 22h59 et 59 secondes. Que s’est-il passé entre 21h et 23h au siège de Lorient ? On m’évoque un bug informatique, puis une énorme erreur de Nice, bref... En 2016 déjà Lorient avait eu un retard d’enregistrement de 33 secondes avec Abdoulaye Doucouré prêté par Watford, aucun commentaire de ma part sur ce sujet", a-t-il écrit sur Instagram.

Pire: le club avait alors promis de l'enrôler en tant que joker médical, mais il a été pris de vitesse par Yoann Cathline. "À aucun moment, le club n’a appelé ce joueur de 21 ans, qui avait salué ses copains la veille, à aucun moment, ils n’ont pensé au choc psychologique ni comment le club de Nice allait se positionner envers Lucas", a dénoncé l'agent du Niçois.

Belle ambiance.