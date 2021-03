Nouvelle blessure pour Eden Hazard ? Le Diable Rouge aurait manqué l'entraînement du jour (vidéo)

Eden Hazard va-t-il continuer sa traversée du désert ? Le Diable Rouge a retrouvé quelques minutes de jeu ce weekend contre Elche. Mais la presse espagnole nous apprend ce matin qu'il aurait manqué la session de ce lundi.

Selon Marca, le Belge n'était pas présent lors de la partie ouverte à la presse, soit les 15 premières minutes. Mais il n'a pas encore été confirmé qu'il n'était pas en salle ou dans un groupe à part. Aucune info non plus sur une éventuelle blessure, mais la crainte est réelle et le Belge serait incertain pour demain.

Rappelons que le Real Madrid affronte l'Atalanta, demain, en Ligue des Champions.