L'annonce pourrait ressembler à un poisson d'avril en retard, il n'en est rien.

Le joueur de l'AC Milan a annoncé via son compte Instagram qu'il ferait partie du casting du futur "Astérix et Obélix".

Le prochain film de la saga sera réalisé par Guillaume Canet et s'intitulera "Astérix et Obélix : l'Empire du milieu".

De nombreux autres acteurs ont confirmé simultanément via leur compte Instagram (post ou story) leur présence dans le casting comme Angèle (qui jouera Falbala), Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Orelsan (jouera un certain Titanix) ou les youtubeurs McFly et Carlito (qui incarneront un duo appelé Radius et Cubitus).

Le géant Suédois sera visiblement dans le camp des Romains avec un personnage dont le nom lui va comme un gant : Antivirus.