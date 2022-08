Insultes, menaces sur sa femme et ses enfants: ce joueur de Marseille vit un enfer sur Instagram (photos)

Kevin Strootman n'est plus le bienvenu à Marseille. Le joueur néerlandais entre dans sa dernière année de contrat à l'OM mais refuse de partir, alors que le club cherche à le vendre pour alléger sa masse salariale. Arrivé en 2018, il avait été prêté au Genoa puis à Cagliari. Il ne s'entraîne plus avec les pros depuis le début de la préparation, le tout afin de le forcer à partir. Mais lui fait de la résistance.

Cette situation frustre visiblement de nombreux fans du club phocéen. Dans des stories publiées sur Instagram, Strootman a décidé de dévoiler quelques messages violents qu'il a reçu de fans en colère. Avec des propos qui sont d'une violence rare. "Tu as intérêt à quitter le club rapidement mon frère, sinon cela risque de devenir dangereux pour toi", lance par exemple un supporter sur le ton de la menace. "J'espère que tes enfants vont être malades et mourir après. Et ta femme, j'espère qu'elle va crever cette p*te", écrit un autre. "Tronche de reptile", "Va niquer ta mère", sont d'autres insultes qu'il reçoit dans ses messages privés.

Des propos ridicules et agressifs qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux, ni nulle part, d'ailleurs.