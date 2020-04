Isoler les joueurs dans des hôtels pendant six semaines: l'incroyable plan du football anglais pour terminer la saison

La Premier League cherche la meilleure formule pour reprendre la compétition. Pour y parvenir, la presse anglaise affirme qu'un plan particulièrement audacieux est à l'étude en ce moment.

Terminer une saison de football pousse visiblement à être imaginatif. La Premier League a en effet conçu un plan pour le moins inédit afin de permettre aux clubs anglais de s'affronter et d'achever la campagne actuelle. Au total, 92 rencontres devraient être jouées et un calendrier de six semaines est annoncé.

Le Daily Mirror dévoile aujourd'hui les contours de ce plan audacieux. Le concept est assez simple: éviter que les équipes n'entrent en contact avant le coup d'envoi d'une rencontre pour ne pas faire circuler le virus. Il est ainsi prévu d'isoler joueurs et membres du staff dans différents hôtels, un fixe par équipe, pendant les six semaines de compétition. La moitié de l'hôtel de l'équipe évoluant à domicile serait allouée à l'adversaire. Les espaces y seraient ensuite désinfectés en profondeur. Les matchs, eux, se joueraient à huis-clos.

La proposition aurait déjà été soumise aux clubs, dont certains ont entamé les tractations avec leurs joueurs. Reste que cette idée devra être avalisée par les autorités sanitaires avant d'être définitivement actée.

