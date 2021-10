Italie : Dzeko sauve l'Inter, la Juve confirme et s'offre le derby

A peine entré à l'heure de jeu, Erin Dzeko a remis à l'endroit une Inter Milan longtemps malmenée par Sassuolo lors de la 7e journée de Serie A mais qui prend provisoirement la deuxième place grâce à sa victoire (2-1).

La Juventus, trois jours après son succès en Ligue des champions contre Chelsea, a de son côté confirmé son regain de forme en s'imposant 1-0 contre le Torino lors du derby de Turin.

Une troisième victoire consécutive pour la Juve, et la toute première cette saison pour la Salernitana de Ribéry, venue à bout du Genoa (1-0) et qui quitte la dernière place aux dépens de Cagliari.

Le leader, Naples, se déplace dimanche chez la Fiorentina.

- Héros Dzeko -

Malmené par Sassuolo pendant presque une heure de jeu, l'Inter Milan, s'en est sortie et s'est imposée (2-1) grâce à l'entrée décisive de son buteur Bosnien Erin Dzeko.

A peine une minute après son entrée et sur son premier ballon, il a repris de la tête un centre côté gauche de Perisic et égalisé face à une équipe de Sassuolo jusque-là épatante, avant de provoquer un pénalty transformé par Lautaro Martinez (78). Arrivé cet été, Dzeko a déjà inscrit 6 buts cette saison.

La formation d'Alessio Dionisi avait avant cela dominé les champions d'Italie en titre, à l'image de l'activité sans faille de l'attaquant ivoirien Jérémie Boga ou de l'ancien milieu marseillais Maxime Lopez.

Boga a d'ailleurs permis aux siens d'ouvrir le score en provoquant un penalty à la 22e minute, transformé par Berardi.

Face au visage méconnaissable des Interistes, Simone Inzaghi a alors choisi d'effectuer un quadruple changement avant l'heure de jeu. Un choix tout de suite payant qui permet à l'Inter de passer provisoirement devant l'AC Milan, en déplacement sur la pelouse de l'Atalanta Bergame dimanche (20h45), et de revenir à un point du leader Naples, qui affronte la Fiorentina (18h00).

- La bonne semaine de la Juve -

Sortie vainqueure du choc de Ligue des champions contre Chelsea (1-0) mercredi, la Juventus a confirmé son regain de confiance samedi en s'offrant dans les dernières minutes le derby de Turin contre le Torino, là aussi sur le plus petit des scores (1-0).

C'est Manuel Locatelli, arrivé cet été pour redonner de la stabilité au milieu de terrain bianconero qui, pour son deuxième but de la saison, a trouvé la faille d'une frappe du droit à l'entrée de la surface (86e).

Une "émotion fantastique" pour Locatelli et une belle opération pour les Turinois qui enchaînent une troisième victoire consécutive en Serie A et poursuivent leur remontée au classement après un début de saison poussif. Les hommes d'Allegri sont désormais 8e, provisoirement à la hauteur de la Lazio, qui se déplace à Bologne dimanche (12h30), et de l'Atalanta.

-Première pour la Salernitana-

Plus tôt dans l'après-midi, la Salernitana de Franck Ribéry a de son côté décroché son premier succès de la saison contre le Genoa (1-0) grâce au premier but de la saison de Milan Djuric (66e).

Avec ce succès, les Grenats remontent à la 19e place et abandonnent la lanterne rouge à Cagliari, qui n'a pu faire mieux qu'un nul contre Venise vendredi (1-1).