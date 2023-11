Italie: Empoli surprend Naples, la défaite de trop pour Garcia ?

Jamais deux sans trois: pour la troisième fois cette saison, Naples entre dans une trêve internationale sur une défaite à domicile et bien des questions sur l'avenir de son entraîneur Rudi Garcia, après son revers face à Empoli (1-0) dimanche.

Cette fois, la défaite est venue face à Empoli, avant-dernier de Serie A avant cette 12e journée.

Sous une pluie battante, Viktor Kovalenko a inscrit le seul but de la rencontre dans le temps additionnel (90+1e) à la plus grande stupéfaction et colère des tifosi napolitains.

Quatre jours après le nul (1-1), déjà à domicile, en Ligue des champions contre l'Union Berlin qui restait sur douze défaites de suite, Garcia, qui a succédé en juin à Luciano Spalletti, a tenté un électrochoc qui n'a pas fonctionné.