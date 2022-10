Italie: l'Inter confirme son redressement contre la Salernitana (2-0)

L'Inter Milan, à la confiance retrouvée après sa double confrontation réussie contre le FC Barcelone en Ligue des champions (1-0, 3-3), a tranquillement dominé la Salernitana (2-0) dimanche lors de la 10e journée de Serie A.

Lautaro Martinez et Nicolo Barella, déjà buteurs mercredi lors du nul au Camp Nou, ont récidivé à San Siro pour sceller la victoire logique des Nerazzurri, septièmes à six points de l'Atalanta Bergame, leader provisoire.

"On est sur le bon chemin. En début de saison, on a perdu des points importants, on prenait beaucoup de buts. Mais on a un peu réglé les choses, on a beaucoup parlé entre nous", a commenté l'Argentin sur DAZN.

Martinez a ouvert la marque d'une belle frappe du droit (14e) et n'a pas été loin de doubler la mise de la tête (45e, 52e). Il met fin à cinq matches de disette en championnat avec cette quatrième réalisation de la saison en Serie A.

Barella a fait le break à la conclusion d'une belle action collective, sur une ouverture d'Hakan Calhanoglu après une talonnade au milieu de terrain d'Henrikh Mkhitaryan. Après un crochet du genou gauche, le Sarde a marqué en force (58e).

Simone Inzaghi, qui regrettait en début de saison la fébrilité de sa défense, pouvait être satisfait que son équipe ait su gérer sereinement cette avance et ne pas prendre de but - troisième fois seulement en championnat.

"On a eu le contrôle de la première à la 90e minute, l'équipe est bien restée dans le match. Je craignais ce match, je sais ce qui peut se passer après un grand rendez-vous européen", a souligné sur Sky Sport l'entraîneur intériste.

A partir de 15h00, la Lazio (3e) accueillait l'Udinese (4e) dans le choc de haut de tableau de cette 10e journée. Naples (2e) recevra ensuite Bologne (18h00) pour tenter de reprendre la première place à l'Atalanta avant le déplacement en soirée de l'AC Milan (5e) sur le terrain de l'Hellas Vérone (20h45).