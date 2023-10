Italie: la Juventus arrache la victoire au bout du temps additionnel

Grâce à ce succès, le troisième consécutif en championnat, la Juve est le nouveau leader de la Serie A avec 23 points devant l'Inter (2e, 22 pts) et l'AC Milan (3e, 21 pts) qui affronte respectivement l'AS Rome (8e, 14 pts) et Naples (4e, 17 pts) dimanche.

La Juventus Turin a dominé outrageusement Vérone, mais a dû attendre la sixième et dernière minute du temps additionnel pour s'imposer 1 à 0 lors de la 10e journée du Championnat d'Italie, samedi.

"Ce sont trois points importants et, je pense, mérités, mais il ne faut pas s'emballer, il faut continuer comme ça si on veut atteindre notre objectif", a insisté Cambiaso.

Le défenseur italien a libéré ses coéquipiers et tout un stade, frustrés par le déroulement d'un match à sens unique.

Andrea Cambiaso a inscrit le seul but du match en propulsant le ballon au terme d'un improbable cafouillage devant le but de Vérone.

"On a encore des choses à améliorer, mais j'ai un groupe très motivé et très enthousiaste", a relevé le technicien italien.

"Il fallait confirmer la victoire contre l'AC Milan (1-0 le week-end dernier à San Siro, NDLR). On a toujours cru qu'on pouvait gagner ce match, mes joueurs ne se sont jamais découragés, je suis très contents d'eux", a insisté l'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri.

Par deux fois, les Bianconeri ont cru avoir ouvert la marque grâce à Moise Kean et par deux fois la VAR a annulé le but pour un hors-jeu de quelques centimètres (13e), puis par une faute sur un joueur de Vérone en début d'action (53e).

Plus tôt, l'autre club du Turin, le Torino, avait signé sa première victoire depuis plus d'un mois après trois défaites et deux nuls en s'imposant 1 à 0 à Lecce.

Le Toro est désormais 13e (12e).