Italie: la Juventus assommée par Milan (0-3) et éjectée du Top 4 à trois journées du terme alu/bpa

L'AC Milan a assommé la Juventus Turin (3-0) dimanche soir pour éjecter les Bianconeri (5e) du Top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des champions, dans une soirée marquée par la sortie du blessure de Zlatan Ibrahimovic à quelques semaines de l'Euro.

Brahim Diaz, le titulaire qu'on n'attendait pas, et Ante Rebic, entré à la place de "Ibra", touché au genou gauche, ont marqué deux jolis buts (45+1e et 78e) avant que le défenseur Fikayo Tomori ne clôture la marque de la tête (82e). Les Rossoneri (3e), se sont même offert le luxe de rater un penalty par Franck Kessié face une Juventus trop prévisible et en panne de confiance.