Italie: la Juventus, en panne, laisse filer l'Inter

Rien ne va plus pour la Juventus Turin: neutralisée par Vérone (2-2) samedi, elle n'a plus gagné depuis un mois et accuse désormais neuf points de retard sur l'Inter Milan après la 25e journée du Championnat d'Italie.

Les entrées de Federico Chiesa et d'Arkadiusz Milik ont donné un nouveau souffle à leur équipe, mais l'international italien a buté sur Lorenzo Montipo à deux reprises (82e et 90+2e).

"On a abandonné trop de points (...) Ce soir, on a manqué d'agressivité et on a commencé à retrouver notre jeu trop tard", a regretté l'international français.

"On encaisse des buts trop facilement (...) Ce genre de matches, on les gagnait dans la phase aller", a renchéri son entraîneur Massimiliano Allegri.

Naples non plus ne va pas bien. A quatre jours de la réception du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le champion en titre a souffert pour arracher le nul (1-1) face au Genoa à domicile.

Mené depuis la 47e minute par un but de Morten Frendrup (47e), le Napoli a égalisé grâce à Cyril Ngonge à la 90e minute.

L'équipe de Walter Mazzarri reste 9e (36 pts), à 27 points du leader et à six longueurs de la 4e place, qualificative pour la C1 et occupée par l'Atalanta.

"Mes joueurs font ce qu'ils peuvent, mais on fait trop d'erreurs individuelles et on éprouve des grosses difficultés pour marquer", a regretté l'entraîneur italien qui a succédé à Rudi Garcia mi-novembre.

Son buteur nigérian Victor Osimhen, de retour de la Coupe d'Afrique des nations, a suivi la rencontre des tribunes, mais devrait faire son retour face au Barça après un mois et demi d'absence.