Italie: la Juventus et l'Inter se réveillent

ANDREA PATTARO

Quand leurs buteurs font mouche, tout est plus facile pour la Juventus et l'Inter Milan qui ont repris des couleurs samedi en battant respectivement le Genoa (3-0) et l'Udinese (3-2) grâce à des doublés de Dusan Vlahovic et Lautaro Martinez.

Après six journées, la Juventus n'a toujours pas perdu, ni encaissé de but, une première dans son histoire. Elle a surtout mis fin à une inquiétante série de trois nuls consécutifs en Serie A.