Italie: la Juventus met fin à la série d'invincibilité de l'AC Milan en Serie A

La Juventus, décidée à ne pas abandonner son titre de championne d'Italie, a mis fin à l'invincibilité en Serie A de l'AC Milan (3-1), mercredi à San Siro lors de la 16e journée, les Rossoneri restant leaders après le faux-pas de l'Inter Milan.

Outre cette victoire capitale qui permet à la Juve de revenir à sept longueurs de Milan et six de l'Inter, l'entraîneur turinois Andrea Pirlo pourra se féliciter d'avoir trouvé cette fois des alternatives à Cristiano Ronaldo, dont il dépend tant depuis le début de la saison.

La lumière est cette fois venue de la vitesse et de la puissance de frappe de Federico Chiesa, dont la période d'acclimatation à la Juve semble se terminer, et de la technique retrouvée de Paolo Dybala.

Sur une délicieuse talonnade de l'Argentin, l'Italien, qui avait envoyé un missile sur le poteau trois minutes plus tôt, a concrétisé la belle entame turinoise d'une frappe croisée (18e). Et c'est encore lui, après l'égalisation milanaise en fin de première période, qui a redonné l'avantage aux Bianconeri d'une frappe puissante au ras du poteau (62e), après un nouveau service de Dybala.

Ce duo "Chiebala" a fait oublier à San Siro la paire "Moraldo" en l'absence d'Alvaro Morata (blessé), dans une équipe qui était aussi privée de la vitesse de Juan Cuadrado (Covid-19).

Egalement handicapé par des absences majeures, dont celle de Zlatan Ibrahimovic, spectateur en tribunes, Milan n'a jamais fermé le jeu pour tenter de conserver un nul qui aurait suffi à son bonheur.

Le gardien bianconero Wojciech Sczcesny a d'abord été soulagé de voir la frappe de Rafael Leao frôler sa lucarne (22e) mais il n'a rien pu sur une frappe en pleine lucarne de Davide Calabria (41e), au terme d'un joli travail côté gauche de Leao. Un but toutefois contesté par les Turinois pour une charge au début de l'action de Hakan Calhanoglu sur Adrien Rabiot.

Cette énergie déployée pour égaliser, les Milanais l'ont toutefois payée au retour des vestiaires, quand ils se sont un peu éteints. Ce dont la Juve, avec toute son expérience de nonuple tenant du titre, a profité pour lancer ses flèches, Chiesa pour le 2-1 d'abord, puis Weston McKennie, auteur du 3-1 à l'entame du dernier quart d'heure.

Milan n'avait plus été battu en Serie A depuis sa défaite contre Genoa (1-2) en mars lors de la saison dernière. Les Rossoneri n'avaient ensuite plus perdu en championnat depuis la reprise en juin, après la suspension pour cause de pandémie de coronavirus, soit une série de 27 matches (douze la saison dernière et quinze cette saison).