Italie: la Juventus trébuche avant le choc contre l'Inter, l'AC Milan ralentit aussi

La Juventus Turin et l'AC Milan sont tombés de haut: alors qu'ils restaient respectivement sur six et quatre victoires de suite, ils ont été neutralisés à domicile par Empoli (1-1) et Bologne (2-2) samedi.

Et si le tournant du Championnat d'Italie 2023-24 avait déjà eu lieu, une semaine avant la 23e journée et son incandescent "derby d'Italie" entre l'Inter et la Juve à San Siro?