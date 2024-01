Italie: la Juventus Turin passe en tête

Au lendemain des injures racistes et cris de singes proférés par des supporters de l'Udinese en direction du gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan Mike Maignan, la Serie A a retrouvé un semblant de normalité.

Et la normalité sportive de cette saison 2023-24 pointe vers un duel pour le titre entre l'Inter Milan et la Juventus.

"Il a fallu se montrer patient contre une équipe solide, très efficace à domicile, c'est une victoire importante pour nous", a souligné l'attaquant serbe qui a inscrit ses 4e et 5e buts en trois matches et déjà dépassé avec onze buts son rendement offensif de la saison dernière (10).

Grâce à cette cinquième victoire consécutive, la Juve a repris l'ascendant et mis la pression sur l'Inter.

Il faudra aux Milanais attendre le 28 février pour disputer leur match en retard de la 21e journée contre l'Atalanta Bergame.

Mais d'ici là, ils auront l'occasion de repasser en tête, puisqu'ils recevront le 4 février la Juventus pour ce qui pourrait être la "finale" de la saison 2023-24 entre les deux équipes qui survolent le championnat.

Elles n'ont concédé chacune qu'une seule défaite et ont lâché l'AC Milan, 3e avec six points de retard sur l'Inter, sept sur la Juve.

"On ne pense pas encore à ce match contre l'Inter", a balayé Vlahovic.

"C'est bien d'être premier, mais on sait qu'on a joué un match de plus et que l'Inter reste la favorite pour le titre", a renchéri Massimiliano Allegri.

"A nous de continuer à travailler et de garder cet enthousiasme, on verra bien ce qu'il arrivera", a ajouté l'entraîneur qui a enregistré sa 300e victoire en Serie A.

- 13e défaite pour la Salernitana -

En bas de classement, l'objectif maintien assigné à Filippo Inzaghi ressemble de plus en plus à une mission impossible: sa Salernitana s'est inclinée 2 à 1 à domicile face au Genoa et accuse désormais six points de retard sur la 17e place, synonyme de maintien.

Elle a concédé sa 13e défaite, la troisième consécutive, et reste bloquée à douze points.

Depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe en octobre, l'aîné des frères Inzaghi affiche un bilan de huit défaites, trois nuls et deux victoires, soit neuf points en treize rencontres.

"Il reste 17 matches à jouer, on doit en gagner sept (pour assurer le maintien), j'y crois, on va y arriver", a assuré "Superpippo".

Autre mal classé, Empoli s'est imposé 3 à 0 face à Monza grâce à un triplé de son milieu polonais Szymon Zurkowski. Le club toscan reste 19e (16 pts), mais compte désormais quatre points d'avance sur la lanterne rouge.

Le promu Cagliari reste lui aussi concerné par la lutte pour le maintien après avoir fait les frais du réveil de Frosinone (3-1) qui restait sur cinq défaites de suite.

Le club sarde est retombé à la 17e place (18 pts), avec un seul point d'avance sur Vérone (18e, 17 pts), battu 2 à 1 samedi par l'AS Rome pour la première de Daniele De Rossi à la tête du club de la capitale.