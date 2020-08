Italie: la vente de l'AS Rome à Dan Friedkin est actée

La vente de l'AS Rome à l'homme d'affaires américain Dan Friedkin, évaluée à près de 600 millions d'euros, est actée, a annoncé lundi le club italien de football dans un communiqué.

"Nous sommes ravis de nous unir à la famille de l'AS Rome", écrit le nouveau patron, qui devient le président du club en lieu et place de l'ancien propriétaire, l'Américain James Pallotta.

Son fils Ryan Friedkin siégera également dans le nouveau comité exécutif, tout comme Guido Fienga, qui demeure directeur général.

Dans son communiqué, le groupe Friedkin annonce l'acquisition d'environ 86% du capital social du club. Il lancera en outre "une offre publique d'achat obligatoire sur les actions ordinaires restants représentant environ 13,4% du capital".

Ce changement de mains, qui ravive quelques espoirs chez les supporteurs frustrés après de longues années sans titres, avait donné lieu à un accord début août. Le club giallorosso avait évalué l'opération "autour de 591 millions d'euros".

La Roma était depuis 2012 présidée par James Pallotta. Depuis 2014, l'homme d'affaires était propriétaire du club à 100%. Basé à Boston et présent très épisodiquement à Rome, il était très impopulaire auprès des tifosi du club.

Le nouveau propriétaire, Dan Friedkin, assure pour sa part que qu'il sera "très présent à Rome" pour suivre les dossiers concernant "une équipe qui représente une partie vitale de l'âme" de la capitale italienne.

Agé de 54 ans, il est basé à Houston, au Texas et est à la tête d'une holding regroupant une douzaine d'entreprises et il est actif notamment dans la vente d'automobiles, l'hôtellerie et les loisirs.

Selon Forbes, sa fortune est estimée à un peu plus de quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros).

Après avoir fini 5e du championnat italien cette saison, l'AS Rome devra de nouveau se contenter la saison prochaine de la Ligue Europa, compétition dont elle a été éliminée en 8e finale début août par le FC Séville.