Italie: l'AC Milan met l'Inter sous pression

Il a fallu attendre la 88e minute pour que Noah Okafor, sur un débordement de Leao, mette son équipe à l'abri.

Grâce à ce succès, le sixième en sept matches, l'AC Milan est le nouveau leader de la Serie A avec 18 points, soit trois de plus que l'Inter qui rend visite dans la soirée à la Salernitana.

"On a mis tout de suite cette équipe de la Lazio sous pression, on savait qu'il fallait être patient, mais qu'on allait finir par marquer et gagner", a analysé Pulisic au micro de plateforme DAZN.