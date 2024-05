Italie: l'Inter plébiscité, Inzaghi meilleur entraîneur, Martinez meilleur joueur

L'Inter Milan, sacré champion d'Italie pour la 20e fois, a monopolisé les distinctions de la Ligue italienne vendredi avec les trophées de meilleur entraîneur pour Simone Inzaghi et de meilleur joueur pour Lautaro Martinez.

Le technicien italien, en poste à l'Inter depuis 2021, a été distingué par un jury composé de directeurs de publications sportives, a indiqué la Lega Serie A qui n'a pas précisé le résultat des votes.

"Cette distinction ne pouvait revenir qu'à Simone Inzaghi", a estimé le patron de la Ligue italienne, Luigi De Siervo, cité dans un communiqué.

"Il fait désormais partie des entraîneurs les plus importants de la scène internationale et a réalisé avec son équipe un parcours quasiment parfait, avec la meilleure attaque, la meilleure défense et une série de 28 matches consécutifs sans défaite", a-t-il rappelé.