Italie: l'Inter repasse en tête, Thuram surclasse Lukaku

L'Inter est repassé en tête du Championnat d'Italie en battant l'AS Rome (1-0) grâce à Marcus Thuram qui a pris le dessus sur Romelu Lukaku, conspué pour son retour à San Siro, tandis que Naples et l'AC Milan se sont neutralisés (2-2).

Sous les yeux de son père Lilian, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 avec les Bleus passé par Parme (1996-2001) et la Juventus (2001-06), Thuram a inscrit son quatrième but en Serie A sous le maillot de l'Inter, en reprenant à bout portant un centre de Federico Dimarco (81e).