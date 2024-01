Italie: Naples au forceps, l'Inter en démonstration

Le salut est venu dans le temps additionnel (90+6e) d'Amir Rrahmani qui, profitant d'un cafouillage de la défense adverse, a offert une victoire inespérée au Napoli.

"Tout le monde n'était pas content d'être loin de sa famille cette semaine, on espère que cela va nous servir pour l'avenir", a reconnu le buteur décisif napolitain au micro de la plateforme DAZN.

"Ce match n'était pas facile, notre saison n'est pas facile: quand on est champion d'Italie, c'est bizarre de faire une telle saison. Chaque match sera difficile cette saison, on le sait maintenant, comme l'a montré ce match où on a beaucoup souffert", a prévenu le défenseur.