Italie: Naples et Conte s'associent pour rebondir

Naples, champion d'Italie 2023, a choisi Antonio Conte, au chômage depuis plus d'un an, pour rebondir après une catastrophique saison 2023-24 terminée à la 10e place et sans qualification européenne pour la première fois depuis 2010.

"Benvenuto Antonio!", a écrit le président et propriétaire du Napoli Aurelio De Laurentiis sur le réseau social X mercredi, en légende d'une photo montrant Conte en train de signer son contrat.