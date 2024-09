Italie: Naples neutralise la Juventus et prend confiance

L'ex-sélectionneur de l'Italie, aux commandes du Napoli depuis juin, a infligé à la Juve un troisième nul consécutif dans un duel d'une grande intensité.

C'est même son équipe qui s'est créée les occasions les plus nettes par Romelu Lukaku (45+1e), dont la tête à bout portant a été détournée in extremis par Michele Di Gregorio, et une frappe de Matteo Politano, juste au-dessus de la transversale turinoise (55e).

Sous sa direction, le Napoli, qui a connu trois entraîneurs la saison dernière pour finir à une piètre 10e place, vient d'engranger dix points lors de ses quatre derniers matches.