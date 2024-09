Italie: Naples retrouve les sommets, l'Inter souffre à Monza

Avec trois victoires en quatre matches et un inattendu statut de leader, Antonio Conte a déjà réussi ce qu'aucun des trois entraîneurs, dont le Français Rudi Garcia, qui se sont succédés la saison dernière sur le banc du Napoli n'est parvenu à faire.

Comme aux plus belles heures de sa splendide saison 2022-23, Naples a enchaîné une troisième victoire consécutive, à Cagliari (4-0), et s'est emparé de la première place du Championnat d'Italie après un nouveau faux-pas de l'Inter Milan, neutralisé par Monza (1-1), dimanche.

Ils ont mis KO leurs adversaires en seconde période grâce à leur meneur de jeu géorgien Khvicha Kvaratskhelia (66e) et leur recrue-star belge Romelu Lukaku (70e), passeur décisif sur les deux premiers buts, qui a parfaitement exploité une mauvaise relance adverse.

Les Napolitains ont ouvert le score grâce à une frappe de leur capitaine Giovanni Di Lorenzo (18e), détournée dans son propre but par un défenseur sarde.

Son équipe, largement remaniée à l'intersaison avec plus de 150 millions d'euros dépensés, a surclassé Cagliari au terme d'un match sous haute-tension, avec des jets de pétards et de fumigènes entre supporters, obligeant l'arbitre à interrompre le match pendant sept minutes en fin de première période.

Dans le temps additionnel, une autre recrue estivale, Alessandro Buongiorno, a ajouté un quatrième but de la tête (90+3e).

"C'est trop tôt pour dire si on peut participer à la course au +scudetto+, il y a encore des choses à améliorer mais on se trouve déjà très bien", a souligné Lukaku.

- L'Atalanta respire -

"On a travaillé dur depuis deux mois et demi, il faut continuer comme ça, sans regarder ce que font les autres", a renchéri Conte.

Pour la première fois depuis mai 2023, le Napoli trône au sommet de la Serie A avec neuf points, soit un de plus que l'Inter.

Le champion d'Italie en titre aurait pu reprendre la première place en soirée, mais il s'est fait surprendre par Monza qui a pris l'avantage à la 81e minute sur une superbe tête décroisée de Dani Mota.