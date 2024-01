Italie: Naples a une sacrée gueule de bois

C'est le "Dry Napoli", une saison sans trophée pour l'équipe qui a survolé le championnat d'Italie la saison dernière et énivré ses supporters avec un troisième sacre après 33 ans de disette, mais qui enchaîne depuis août les déboires.

Naples occupe la 8e place avec 28 points, à 17 longueurs du leader, l'Inter Milan (45 pts). A ce stade de la compétition la saison dernière, le Napoli caracolait en tête du championnat avec 47 points et disposait de neuf points d'avance sur son premier poursuivant, l'AC Milan.

Parmi les statistiques calamiteuses du Napoli version 2023-24, une retient particulièrement l'attention: le champion d'Italie en titre a disputé 13 matches toutes compétitions confondues devant son public et en a remporté seulement quatre pour six défaites et trois nuls!

Le responsable de cette déroute a longtemps été identifié: Rudi Garcia. Malgré un effectif inchangé - si ce n'est le départ du défenseur sud-coréen Kim Min-jae, parti au Bayern Munich -, l'entraîneur français, affirmaient ses nombreux détracteurs, a transformé en quelques semaines seulement une équipe irrésistible sous la direction de Luciano Spalletti en un groupe laborieux, sans idées et contestant ouvertement ses choix tactiques.