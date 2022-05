Italie: Ribéry, suspendu un match, pourra jouer le dernier match de la saison

Franck Ribéry a écopé mardi d'un match de suspension après avoir été exclu dimanche contre Cagliari au cours d'une bagarre générale et pourra donc participer au dernier match de la saison de la Salernitana.

Alors que son club se bat pour le maintien, l'ex-attaquant vedette des Bleus et du Bayern Munich manquera le déplacement à Empoli samedi mais pourra bien être aligné pour le tomber de rideau devant son public, contre l'Udinese le 22 mai.

Ribéry avait été exclu alors qu'il était remplaçant, à l'issue d'une mêlée générale entre les deux équipes qui avait suivi l'ouverture du score de la Salernitana contre Cagliari (1-1). Des images l'ont montré attrapant un adversaire par le cou et le jetant à terre.

Outre son match de suspension, il écope d'une amende de 5.000 euros, a annoncé la Ligue italienne.

Arrivé l'été dernier dans la ville de la côte amalfitaine, "FR7" n'a pas clarifié son avenir, à 39 ans.

Son club avait annoncé en janvier que l'attaquant avait demandé à partir pendant le mercato hivernal, avant de se raviser et de finalement terminer la saison chez les Grenats. Des médias avaient évoqué des envies de retraite du natif de Boulogne-sur-mer, dans le nord de la France.

La Salernitana, longtemps lanterne rouge, est en plein sursaut depuis un mois (4 victoires et 2 nuls) et a désormais de bonnes chances de se sauver: 17e et premier non relégable, le club reste toutefois sous la menace de Cagliari, 18e à un point, et du Genoa, 19e, à deux points.