Italie: Spalletti élu meilleur entraîneur de la saison 2022-23

Sur les 61 entraîneurs de Serie A, Serie B et Serie C consultés, 42 se sont prononcés en faveur de Spalletti qui a devancé Simone Inzaghi (Inter Milan/6 votes) et Stefano Pioli (AC Milan/3 votes) qui avait été distingué à l'issue de la saison 2021-22.

Sous sa conduite, le Napoli a survolé la saison 2022-23, réléguant son dauphin, la Lazio, à 16 points, et mettant fin à 33 ans d'attente et d'échecs.

Spalletti, 64 ans, a depuis quitté le Napoli qui, sous la direction de Rudi Garcia puis de Walter Mazzarri, a perdu tout espoir de conserver son titre et pointe à la 9e place du championnat, à 22 points de l'Inter.