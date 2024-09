Italie: Vlahovic réveille la Juventus qui repasse en tête

L'équipe de Thiago Motta qui restait sur trois nuls consécutifs en championnat, a attendu la seconde période pour prendre l'avantage grâce à Vlahovic sur pénalty (48e).

L'attaquant serbe a doublé la mise avec son quatrième but de la saison tout en puissance (55e).

A la 89e minute, le Portugais Francisco Conceicao, servie par une autre recrue estivale, le Français Khéphren Thuram, a inscrit son premier but sous le maillot bianconero.

La Juve qui n'a toujours pas concédé de but cette saison en Serie A, est le nouveau leader du championnat avec douze points, soit un de plus que le Torino, qui affronte la Lazio dimanche, et que ses deux grands rivaux, l'Inter Milan et l'AC Milan, vainqueurs respectivement de l'Udinese (3-2) samedi et de Lecce (3-0) vendredi.