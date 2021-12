Jackpot: les droits télé de La Liga vendus pour une somme absolument colossale

Les plateformes Movistar et DAZN ont acquis les droits télévisuels du championnat espagnol pour les cinq prochaines saisons pour un montant de 4,95 milliards d'euros, a annoncé la Liga lundi.

L'opération vise le "marché en Espagne et en Andorre dans son mode payant, pour les saisons 2022/2023 à 2026/2027", a indiqué la Liga dans un communiqué.

Les bénéficiaires de ces droits sont "Movistar avec un total de 5 matches par journée, plus 3 journées complètes; et DAZN avec 5 autres matches par journée", selon le communiqué du championnat espagnol.

"Cela représente une légère augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent", passant d'environ 980 millions d'euros par saison à 990 millions d'euros.

La ligue espagnole a innové cette année en proposant des lots étalés sur cinq ans, et non trois comme précédemment.

"La possibilité que les offres soient d'une durée de cinq ans contribue à une plus grande stabilité à moyen terme et crée une plus grande certitude pour les investisseurs", a justifié la Liga.

La Ligue espagnole a souligné avoir reçu un nombre "très élevé" d'offres, se félicitant de "l'intérêt que les principaux opérateurs nationaux et internationaux portent à La Liga grâce à son grand produit audiovisuel".