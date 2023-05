Jalouse, la Vieille Dame? Les félicitations intrigantes de la Juventus après le sacre du Napoli

Hier, grâce à son match nul en déplacement à l'Udinese, Naples redevenait enfin championne d'Italie pour la 3e fois de son histoire, 33 ans après son dernier titre glané. Et ce n'est pas volé : les Azzurri ont dominé la compétition de la tête et des épaules, terminant premiers avec 16 points d'avance sur leur plus proche poursuivant.

Depuis, le club est inondé par une pluie de messages de félicitations, envoés sur les réseaux par des clubs adverses, des joueurs, des supporters, des personnalités publiques... Face à un tel engouement, la Juve a aussi voulu participer à la fête, à sa façon.

En effet, dans un tweet plein d'ironie, la Vieille Dame a salué les Napolitains : "Vu les nombreux compliments reçus au fil des années, nous n'avons pas pu nous empêcher [de faire pareil]... Félicitations au SSC Napoli pour la conquête de son troisième championnat!"