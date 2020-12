Jamie Vardy PULVÉRISE le poteau de corner en célébrant un but (vidéo)

Leicester l'a emporté chez la lanterne rouge, Sheffield, lors de la 11e journée de Premier League, grâce à un but de Jamie Vardy dans les arrêts de jeu (1-2). Orel Mangala l'a aussi emporté à Brême (1-2) avec Stuttgart.

Fin de mauvaise série pour Leicester où Youri Tielemans a joué toute la rencontre et où Dennis Praet est entré dans les arrêts de jeu. Ayoze Perez avait ouvert le score pour les Foxes (24e) mais l'avantage avait été de courte durée, Oliver McBurnie égalisant dans la foulée (26e). Il a ensuite fallu attendre les arrêts de jeu de la rencontre pour que Jamie Vardy ne délivre Leicester (90e+1).

En guide de célébration, il a détruit le poteau de corner. Littéralement. On l'aperçoit d'ailleurs glisser sur la pelouse et mettre un coup de pied qui n'a laissé aucune chance au poteau. Un geste qui lui a d'ailleurs valu un carton jaune. La célébration la plus inattendue de ce weekend.

Au classement, Leicester (21 points) remonte provisoirement au niveau de Tottenham et de Liverpool, à la deuxième place de Premier League. Tottenham affronte Arsenal dans le North London Derby à 17h30 et Liverpool accueille Wolverhampton à 20h15.

